Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 февраля 2024, 07:30
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Вот как по состоянию кожи понять, что у вас проблемы со здоровьем

Кожа составляет около 15% массы всего тела человека. При этом многие функции этого органа упускаются людьми из виду. Более того, по состоянию кожи можно иногда даже обнаружить болезнь.
Hirsch

Hirsch

Мигрирующая эритема. Если вы заметили у себя быстро распространяющуюся сыпь после укуса клеща, то это может указывать на болезнь Лайма. Среди других симптомов этого заболевания — колебания температуры, боли в мышцах и суставах, головная боль. Следите за своим состоянием в течение нескольких недель после укуса клещей.

Пурпура. Это сыпь, состоящая из маленьких фиолетовых или красных точек. Причина её появления заключается в скоплении крови в более глубоком слое кожи. Указывает эта сыпь на проблемы со стенками кровеносных сосудов, питающих кожу, или с кровью внутри них. В худшем случае пурпура сигнализирует о септицемии — опасной для жизни инфекции.

CC0 Public Domain

CC0 Public Domain

Паукообразный невус. Он указывает на наличие проблемы в артериолах кожи (мелких артериях, снабжающих кожу кровью). Часто такой паукообразный узор на коже является доброкачественным и не связан с каким-либо заболеванием. Но если у вас таких узоров на коже больше трёх, то это может говорить о высоком уровне гормона эстрогена. Часто это происходит из-за заболевания печени или гормональных изменений во время беременности.

Чёрный акантоз. Часто с этой проблемой сталкиваются те, у кого тёмная кожа. Обычно это заболевание связано с нарушениями обмена веществ, а именно диабетом 2 типа и синдромом поликистозных яичников. В редких случаях чёрный акантоз указывает на рак желудка.

Сыпь в форме бабочки. Эта пурпурно-красная сыпь на щеках и на переносице, напоминающая крылья бабочки, говорит об ухудшении работы сердца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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