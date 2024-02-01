Вот как по состоянию кожи понять, что у вас проблемы со здоровьем

Паукообразный невус. Он указывает на наличие проблемы в артериолах кожи (мелких артериях, снабжающих кожу кровью). Часто такой паукообразный узор на коже является доброкачественным и не связан с каким-либо заболеванием. Но если у вас таких узоров на коже больше трёх, то это может говорить о высоком уровне гормона эстрогена. Часто это происходит из-за заболевания печени или гормональных изменений во время беременности.

Чёрный акантоз. Часто с этой проблемой сталкиваются те, у кого тёмная кожа. Обычно это заболевание связано с нарушениями обмена веществ, а именно диабетом 2 типа и синдромом поликистозных яичников. В редких случаях чёрный акантоз указывает на рак желудка.

Сыпь в форме бабочки. Эта пурпурно-красная сыпь на щеках и на переносице, напоминающая крылья бабочки, говорит об ухудшении работы сердца.

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