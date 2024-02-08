Вот как здоровый образ жизни поможет вам защититься от деменции
Medical Xpress
Давно известно, что определённый образ жизни связан со снижением вероятности развития деменции. Он включает в себя правильное питание, физические упражнения, отказ от курения и употребления алкоголя.
В рамках нового исследования, результаты которого были опубликованы в журнале JAMA Neurology, команда специалистов проанализировали данные текущего проекта Rush Memory and Aging Project. Этот проект в течение 24 лет отслеживал образ жизни и психические функции в конце жизни 586 участников. Все из них после смерти пожертвовали свой мозг для вскрытия.
Как и ожидалось, учёные обнаружили, что те, кто вёл здоровый образ жизни, с большей вероятностью сохраняли рассудок в старости. Выяснилось, что каждое увеличение «оценки образа жизни» человека на один балл было связано с повышением его «глобального когнитивного показателя» в конце жизни. Кроме того, даже если в мозгу таких людей появлялись белковые бляшки и клубки или нарушения сосудистой сети, всё равно их умственные способности оставались высокими.
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