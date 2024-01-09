Вот почему солнцезащитный крем нужно наносить на кожу даже зимой
Даже в холодные месяцы на улице мы находимся под солнечными лучами. А это значит, что на нашу кожу оказывают влияние инфракрасное излучение, лучи UVA и UVB.
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Известно, что лучи UVB ответственны за образование солнечных ожогов, повреждение ДНК, развитие рака кожи (при длительном воздействии). UVA-излучение тоже в определённой степени способствует всем этим процессам. Однако UVA-излучение проникает глубже в кожу, что может привести к ускоренному старению, появлению морщин, тонких линий, изменению пигментации.
В зависимости от сезона количество UVA и UVB-излучения, достигающего Земли, меняется. Это связано как с углом наклона солнца на небе, так и с широтой и временем суток. К примеру, в широтах, которые располагаются ближе к экватору, количество UVA- и UVB-излучения в течение года остаётся примерно одинаковым. При этом люди, которые живут далеко от экватора, могут зимой меньше времени проводить на улице, а когда выходят из дома, то обычно прикрывают почти всю кожу, кроме части лица.
Тем не менее UVA-излучение может проникать к нам сквозь облака и окна. Хотя влияние этих лучей на нас минимально, повреждение кожи от воздействия ультрафиолета накапливается десятилетиями. Поэтому лучше сделать всё, чтобы защитить свою кожу.
Зимой может быть полезно защищать кожу при помощи нанесения солнцезащитного крема. Они разрабатываются для уменьшения воздействия как UVB-, так и UVA-лучей, хотя более эффективны они обычно в отношении UVB-излучения. В основном они предотвращают повреждение ДНК и образование ожогов.
Многочисленные исследования показывают, что регулярное использование солнцезащитного крема на протяжении многих лет эффективно защищает от повреждения кожи, её фотостарения, рака кожи. Наибольший эффект от использования этого крема наблюдается, если наносить его на кожу каждый день.
При катании на лыжах, сноуборде, проведении большого количество времени на улице, на больших высотах, в заснеженных горах особенно важно не забывать о солнцезащитном креме. И высота, и снег могут увеличить дозы UVA- и UVB-излучения, получаемые человеком. Снег может отражать до 80% УФ-излучения, испускаемого солнцем, что фактически почти в два раза увеличивает получаемую дозу. Также на каждые 1000 футов (около 305 м) увеличения высоты воздействие ультрафиолета возрастает на 10%. Поэтому важно ещё надевать в этом случае специальную одежду, солнцезащитные очки.
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