Вот почему вам обязательно нужно принимать витамин D зимой

Поскольку не каждый человек может получить необходимое количество витамина D из своего рациона, то ещё одним решением может стать приём пищевых добавок.

Рекомендуемая суточная доза витамина D для людей от 1 до 70 лет - 600 международных единиц (15 мкг). После 70 лет эта доза увеличивается до до 800 международных единиц (20 мкг) в день, так как стареющий организм уже не может его усваивать так же эффективно, как раньше.

В целом безопасно будет принимать добавки с витамином D, концентрация которого находится в диапазоне от 600 до 1000 международных единиц. Вряд ли в этом случае у вас возникнут какие-то побочные эффекты.

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