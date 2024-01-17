Вот почему ваша микроволновка может плохо греть еду

Ошибки владельцев. Это может быть неправильный выбор режима (вместо разогрева - разморозку), загрязнение слюдяной пластины (её лучше чистить раз в месяц).

Неплотное прилегание дверцы. Чтобы проверить плотность прилегания, попытайтесь просунуть в закрытом виде в микроволновку лист бумаги. При обнаружении проблемы лучше сходить в мастерскую.

Снижение эксплуатационных характеристик магнетрона. Его можно только заменить, а ремонту он не подлежит.

Недостаточное напряжение электросети. Обычно такое возникает в вечернее время. Измерить напряжение можно при помощи мультиметра (тестера). При постоянных скачках напряжения купите стабилизатор.