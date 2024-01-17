Фитнес и здоровье
01:30, 17 января 2024
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Вот почему ваша микроволновка может плохо греть еду

Нередко микроволновая печь продолжает работать, но вот нагревает еду уже не так хорошо, как раньше. Связано это может быть как с ошибками владельцев прибора, так и с техническими неполадками.
Liam McCabe and Michael Sullivan

Liam McCabe and Michael Sullivan

Ошибки владельцев. Это может быть неправильный выбор режима (вместо разогрева - разморозку), загрязнение слюдяной пластины (её лучше чистить раз в месяц).

Неплотное прилегание дверцы. Чтобы проверить плотность прилегания, попытайтесь просунуть в закрытом виде в микроволновку лист бумаги. При обнаружении проблемы лучше сходить в мастерскую.

Снижение эксплуатационных характеристик магнетрона. Его можно только заменить, а ремонту он не подлежит.

Недостаточное напряжение электросети. Обычно такое возникает в вечернее время. Измерить напряжение можно при помощи мультиметра (тестера). При постоянных скачках напряжения купите стабилизатор.

Jonathan Hogeback

Jonathan Hogeback

Неточная работа таймера. Если он механический, то придётся лишь привыкнуть к особенностям его работы, а вот электронный блок можно заменить.

Ухудшение плотности прилегания контактов электроэлементов. Из-за этого бывает так, что блок или плата начинают работать лишь время от времени.

Нарушение работы инвертора. При его переходе в очень экономичный режим снижается уровень нагрева.

Автор:Егор Ларионов
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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