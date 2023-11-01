Вот почему вы никак не можете сформировать у себя нужные привычки
Возможно, вы уже не раз говорили себе, что «надо бы выработать привычку ходить в спортзал два раза в неделю». В действительности же, по мнению психологов, всё, что вы стремитесь делать часто или регулярно, - это и есть привычки.
THE 5TH
Уильям Джеймс, американский философ и историк, ещё в XX веке отметил, что когда что-то становится привычкой, то вы делаете это не задумываясь. Чем в большей степени поведение становится привычкой, тем больше оно контролируется сетями мозга, участвующими в непроизвольных действиях, а не теми сетями, которые связаны с сознательными целями и решениями.
Ученые из Массачусетского технологического института исследовали функцию инфралимбической (IL) коры. После достаточного количества повторений крысы рефлекторно стали перемещаться по лабиринту, даже если награды в нём уже не было. Когда же у них эта часть мозга оказалась заблокирована, они начали обдумывать каждый поворот в лабиринте.
Чтобы избавиться от вредной привычки, лучше всего начать с размышления о конкретных сигналах, которые вызывают привычку. Затем стоит посмотреть, сможете ли вы избежать этих сигналов или сделать их менее значительными. К примеру, если вы хотите перестать постоянно проверять социальные сети, когда ложитесь спать, то главными триггером у вас будет смартфон. Чтобы избавиться от этой привычки, уберите его в недоступное место.
В крайнем случае изменить привычки можно, если переехать или сменить работу. Ещё один способ - подумать, какая изначально цель была у этой привычки. Возможно, сначала она вам приносила удовольствие или помогала расслабиться, а теперь уже нет. Придумайте себе в этом случае другие методы расслабления.
Избавляться от вредной привычки к тому же будет проще, если вы замените нежелательное поведение новым (более желательным), которое выполняет ту же самую функцию.
Если вы хотите выработать у себя привычку съедать одно яблоко в день, то вероятность успеха будет выше, если вы станете его есть ежедневно в одно и то же время и в одном и том же месте. Также будет полезно поставить на видное место миску с сочными на вид яблоками.
В ходе широко цитируемого исследования 2010 года выяснилось, что в среднем людям требуется 66 дней, чтобы их новое поведение достигло автоматизма. Другое исследование с участием посетителей тренажерного зала показало, что для формирования новой привычки к занятиям спортом людям нужно не менее шести недель с четырьмя посещениями зала в неделю.
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