Вот почему вы никак не можете сформировать у себя нужные привычки

Чтобы избавиться от вредной привычки, лучше всего начать с размышления о конкретных сигналах, которые вызывают привычку. Затем стоит посмотреть, сможете ли вы избежать этих сигналов или сделать их менее значительными. К примеру, если вы хотите перестать постоянно проверять социальные сети, когда ложитесь спать, то главными триггером у вас будет смартфон. Чтобы избавиться от этой привычки, уберите его в недоступное место.

В крайнем случае изменить привычки можно, если переехать или сменить работу. Ещё один способ - подумать, какая изначально цель была у этой привычки. Возможно, сначала она вам приносила удовольствие или помогала расслабиться, а теперь уже нет. Придумайте себе в этом случае другие методы расслабления.

Избавляться от вредной привычки к тому же будет проще, если вы замените нежелательное поведение новым (более желательным), которое выполняет ту же самую функцию.

Если вы хотите выработать у себя привычку съедать одно яблоко в день, то вероятность успеха будет выше, если вы станете его есть ежедневно в одно и то же время и в одном и том же месте. Также будет полезно поставить на видное место миску с сочными на вид яблоками.

В ходе широко цитируемого исследования 2010 года выяснилось, что в среднем людям требуется 66 дней, чтобы их новое поведение достигло автоматизма. Другое исследование с участием посетителей тренажерного зала показало, что для формирования новой привычки к занятиям спортом людям нужно не менее шести недель с четырьмя посещениями зала в неделю.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.