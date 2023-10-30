Врач дал один простой совет всем, кто хочет похудеть

В ходе исследования специалисты обнаружили, что те, кто за 30 минут до еды выпивал 500 мл воды, теряли в среднем на 1,3 кг больше, чем люди, которые этого не делали. За 12 недель им удалось скинуть 4,3 кг, а те, кто воду не пил, - 0,8 кг в среднем.

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