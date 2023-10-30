Фитнес и здоровье
22:30, 30 октября 2023
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Врач дал один простой совет всем, кто хочет похудеть

Большинство людей могут похудеть при помощи диеты и физических упражнений. Но не всем удаётся легко сбросить лишний вес.

Siora Photography

Siora Photography

Учёные из Университета Бирмингема выяснили, что употребление 500 мл воды за 30 минут до основного приёма пищи может помочь быстрее сбросить вес. Как правило, чем больше воды человек пьёт, тем он здоровее.

Huha Inc.

Huha Inc.

В ходе исследования специалисты обнаружили, что те, кто за 30 минут до еды выпивал 500 мл воды, теряли в среднем на 1,3 кг больше, чем люди, которые этого не делали. За 12 недель им удалось скинуть 4,3 кг, а те, кто воду не пил, - 0,8 кг в среднем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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