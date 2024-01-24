Врач дала несколько советов по правильному уходу за кожей зимой

Если вы любите активный отдых на свежем воздухе либо зимние виды спорта, не забудьте про солнцезащитный крем перед выходом на улицу.

Благодаря соблюдению правильного режима ухода за кожей можно предотвратить образование зимней сыпи. Особенно чувствительны к холоду и натиранию губы и кожа вокруг глаз.

При раздражённой коже рекомендуется нанести на поражённые участки вазелин. Он создаст толстую влагозащитную пленку, которая защитит эти области от ветра и холода.

Сухие и потрескавшиеся губы можно вылечить при помощи вазелина или бальзамов для губ с гидрокортизоном.

Также сухой воздух может вызвать более серьёзные симптомы у людей, страдающих экземой, псориазом или другими высыпаниями. Особенно часто обостряется экзема зимой у детей, а у пожилых в это время года чаще возникает раздражение кожи.

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