Врач дала несколько советов по правильному уходу за кожей зимой
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Доктор Оетева Ойеринде, доцент кафедры дерматологии Медицинского колледжа Бэйлора в Хьюстоне, дала несколько советов по сохранению сияния кожи в зимнее время.
Прежде всего, измените свой привычный режим ежедневного очищения, увлажнения и защиты от солнца. Например, если вы обычно пользуетесь лосьоном, то рассмотрите возможность заменить его на более густой кремообразный увлажняющий крем. Если же вы обычно используете кремообразные увлажняющие средства — подумайте о переходе на увлажняющий крем мазевого типа.
Если вы любите активный отдых на свежем воздухе либо зимние виды спорта, не забудьте про солнцезащитный крем перед выходом на улицу.
Благодаря соблюдению правильного режима ухода за кожей можно предотвратить образование зимней сыпи. Особенно чувствительны к холоду и натиранию губы и кожа вокруг глаз.
При раздражённой коже рекомендуется нанести на поражённые участки вазелин. Он создаст толстую влагозащитную пленку, которая защитит эти области от ветра и холода.
Сухие и потрескавшиеся губы можно вылечить при помощи вазелина или бальзамов для губ с гидрокортизоном.
Также сухой воздух может вызвать более серьёзные симптомы у людей, страдающих экземой, псориазом или другими высыпаниями. Особенно часто обостряется экзема зимой у детей, а у пожилых в это время года чаще возникает раздражение кожи.
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