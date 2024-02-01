Опубликовано 01 февраля 2024, 15:45
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Врач использовал Apple Watch как устройство для контроля кислорода в крови
Врач из Великобритании Рашид Диаз спас жизнь пожилой женщине, летевший вместе с ним рейсом из Бирмингема в Верону. Женщине стало плохо, и врач использовал Apple Watch стюардессы в качестве медицинского прибора.
Apple.com
Диаз, услышав просьбу члена экипажа, чтобы откликнулись врачи, если таковые летят этим рейсом, сразу согласился помочь. Как только он узнал, что у пожилой женщины одышка и диагностированы проблемы с сердцем, попросил у стюардессы смарт-часы, которые использовал как пульсоксиметр — устройство для определения уровня насыщения крови кислородом (сатурации).
Определив сатурацию, Диаз попросил у экипажа кислородный баллон и стабилизировал состояние «пациентки». При приземлении женщине оказали дальнейшую помощь.
Диаз похвалил Apple Watch, отметив, что смарт-часы могут помочь в экстренной ситуации, но посоветовал иметь на борту профессиональное медицинское оборудование: не только пульсоксиметр, но также тонометр и глюкометр.