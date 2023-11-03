Фитнес и здоровье
03:00, 03 ноября 2023
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Врач назвал лучшую добавку для поддержания здоровья мозга

Множество исследований показывают, что здоровое питание помогает защитить мозг от различных болезней. В том числе от старческого слабоумия, болезни Паркинсона. При этом доктор Майкл Мосли отметил, что особенно важную роль играет в этом омега-3.

Sharon McCutcheon, Milad Fakurian

Sharon McCutcheon, Milad Fakurian

Жирные кислоты омега-3, которые содержатся в рыбе, укрепляют сердце, иммунитет, приносят пользу мозгу. Двумя наиболее важными формами этих кислот являются DHA (докозагексаеновая кислота) и EPA (эйкозапентаеновая кислота).

Leohoho

Leohoho

Результаты одного исследования, опубликованного в журнале Neurology, показали, что между уровнями EPA и DHA в крови и здоровьем мозга существует сильная связь. Группа учёных обнаружила, что люди, у которых выше всего уровни EPA и DHA, лучше справлялись с когнитивными тестами. Помимо этого, у тех, кто имел вариант гена APOE4, связанный с более высоким риском возникновения болезни Альцгеймера, и высокие показатели DHA и EPA, было меньше повреждений мозга.

Получается, что жирные кислоты омега-3 защищают мозг, но учёные пока точно не знают почему.

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