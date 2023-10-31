Фитнес и здоровье
04:30, 31 октября 2023
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Врач назвал семь признаков рака полости рта: не игнорируйте их

Дантист доктор Сафа Аль-Наер из Serene Dental Knightsbridge перечислил симптомы рака полости рта, на которые обязательно нужно обращать внимание.

yanlev - Fotolia

yanlev - Fotolia

Будьте осторожны с язвами во рту, так как они могут быть одним из первых признаков рака полости рта. Ещё один важный признак - это красные или белые пятна во рту.

Yahoo

Yahoo

Из-за рака ротовой полости человек может страдать от необъяснимой боли или онемения внутри рта, испытывать трудности при жевании, глотании или разговоре.

По словам доктора Сафа Аль-Наера, на растущую раковую опухоль могут указывать охриплость голоса или постоянная боль в горле. То же самое касается шишки или утолщения на щеке, изменения в смыкании зубов.

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