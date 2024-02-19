Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 февраля 2024, 08:15
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Врач назвала диету, которая поможет снизить уровень холестерина

Всё, что мы едим и пьём каждый день, влияет на уровень холестерина и триглицеридов. При высоком уровне этих веществ врачи вам могут порекомендовать специальную диету, направленную на снижение холестерина. Высокий уровень холестерина может привести к затвердению сердечных артерий, то есть к атеросклерозу, а затем — к ишемической болезни сердца. Помимо этого, в артериях могут образовываться бляшки.
Pixabay/CC0 Public Domain

Pixabay/CC0 Public Domain

Триглицериды и холестерин — это типы липидов или жиров, которые циркулируют в крови. Триглицериды нужны для сохранения неиспользованных калорий и обеспечения организма энергией, а холестерин — для формирования клеток и некоторых гормонов.

В основном холестерин вырабатывается печенью, но также он может попадать в организм с пищей, которая содержит животные жиры. Например, вместе с мясом, яичными желтками, салом и молочными продуктами.

Триглицериды образуются из избытка калорий, причём вне зависимости от источника этих калорий. Кроме того, эти вещества производятся из избытка сахара и алкоголя.

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Для снижения уровня холестерина в крови и триглицеридов врачи рекомендуют следующее.

Придерживайтесь растительной диеты. В частности, ешьте больше растительной пищи с высоким содержанием клетчатки, выбирайте натуральные цельнозерновые продукты, овощи, фрукты.

Регулярно выполняйте физические упражнения. При помощи них можно прийти к здоровому весу и поддерживать его.

Ограничьте количество потребляемых трансжиров или избегайте их. Они могут повысить уровень холестерина в крови.

Ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием холестерина. Это яичные желтки, субпродукты, животные жиры и молочные продукты с высоким содержанием жира.

Уменьшите общее потребление жиров. Во всех маслах и жирах много калорий.

Уменьшите потребление насыщенных жиров. Они могут повышать уровень холестерина.

Замените насыщенные жиры ненасыщенными. Лучше всего потреблять мононенасыщенные жиры.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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