Врач назвала диету, которая поможет снизить уровень холестерина
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Триглицериды и холестерин — это типы липидов или жиров, которые циркулируют в крови. Триглицериды нужны для сохранения неиспользованных калорий и обеспечения организма энергией, а холестерин — для формирования клеток и некоторых гормонов.
В основном холестерин вырабатывается печенью, но также он может попадать в организм с пищей, которая содержит животные жиры. Например, вместе с мясом, яичными желтками, салом и молочными продуктами.
Триглицериды образуются из избытка калорий, причём вне зависимости от источника этих калорий. Кроме того, эти вещества производятся из избытка сахара и алкоголя.
Для снижения уровня холестерина в крови и триглицеридов врачи рекомендуют следующее.
Придерживайтесь растительной диеты. В частности, ешьте больше растительной пищи с высоким содержанием клетчатки, выбирайте натуральные цельнозерновые продукты, овощи, фрукты.
Регулярно выполняйте физические упражнения. При помощи них можно прийти к здоровому весу и поддерживать его.
Ограничьте количество потребляемых трансжиров или избегайте их. Они могут повысить уровень холестерина в крови.
Ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием холестерина. Это яичные желтки, субпродукты, животные жиры и молочные продукты с высоким содержанием жира.
Уменьшите общее потребление жиров. Во всех маслах и жирах много калорий.
Уменьшите потребление насыщенных жиров. Они могут повышать уровень холестерина.
Замените насыщенные жиры ненасыщенными. Лучше всего потреблять мононенасыщенные жиры.
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