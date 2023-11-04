03:00, 04 ноября 2023
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Врач назвала мяту средством для успокоения и снижения давления
Врач-диетолог Елена Соломатина напомнила о пользе мяты. Врач рассказала, что мята выступает как спазмолитическое средство и способствует пищеварению.
Shaun Meintjes / Unsplash
Соломатина отметила, что мята, как известно, эффективно снимает напряжение, помогает тем, кто в стрессе или плохо засыпает. Кроме того, мята снижает давление.
По словам диетолога, мяту можно добавлять в жирные мясные блюда — экстракт растения помогает переваривать тяжёлую пищу. Также мята обладает желчегонным действием.
«Мята хорошо успокаивает и понижает давление, расширяя сосуды», — заявила эксперт.
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