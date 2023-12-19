Врач назвала напитки, которые повышают вероятность развития рака на 79%
Холодными зимними вечерами часто хочется насладиться чашкой горячего чая. Но доктор Дебора Ли из И=интернет-аптеки Dr Fox предупредила, что слишком горячие напитки могут вызвать проблемы с пищеводом.
Exercise
Ряд исследований показал, что употребление горячего чая повышает вероятность развития рака пищевода. Всё потому, что горячие напитки могут сжечь эндотелий пищевода (клетки, выстилающие пищевод), а затем привести к воспалению. Если это будет повторяться в течение многих лет, то у человека могут в итоге образоваться раковые клетки.
Исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показало, что горячие напитки повышают риск возникновения рака пищевода почти в три раза. Из 500 тысяч взрослых учёные сосредоточили внимание на тех из них, кто пьёт кофе или чай.
В ходе обзора и метаанализа 23 эпидемиологических исследований в 2022 году выяснилось, что относительный риск возникновения плоскоклеточного рака пищевода увеличился на 79% увеличился у тех, кто пил чай, температура которого составляла около 65 °C.
Хотя необходимо провести ещё дополнительные исследования на эту тему, всё равно нужно быть осторожными с горячими напитками. Доктор Ли отметила, что не стоит употреблять напитки, температура которых составляет 60 °C и выше. Всё, что вам нужно сделать в этом случае, — подождать несколько минут, пока чай или кофе остынет.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.