Врач назвала напитки, которые повышают вероятность развития рака на 79%

Исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показало, что горячие напитки повышают риск возникновения рака пищевода почти в три раза. Из 500 тысяч взрослых учёные сосредоточили внимание на тех из них, кто пьёт кофе или чай.

В ходе обзора и метаанализа 23 эпидемиологических исследований в 2022 году выяснилось, что относительный риск возникновения плоскоклеточного рака пищевода увеличился на 79% увеличился у тех, кто пил чай, температура которого составляла около 65 °C.

Хотя необходимо провести ещё дополнительные исследования на эту тему, всё равно нужно быть осторожными с горячими напитками. Доктор Ли отметила, что не стоит употреблять напитки, температура которых составляет 60 °C и выше. Всё, что вам нужно сделать в этом случае, — подождать несколько минут, пока чай или кофе остынет.

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