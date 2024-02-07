Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 февраля 2024, 15:00
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Врач объяснил, как диабет 2 типа обратить вспять

Избыток сахара, известный как высокий уровень глюкозы в крови, - это признак диабета 2 типа. Такое случается, когда во всём организме слишком много сахара. К счастью, эту проблему можно легко решить.
Врач объяснил, как диабет 2 типа обратить вспять

При диабете 2 типа вам врач может назначить лекарства. Однако со временем вам понадобится всё больше и больше препаратов, чтобы поддерживать глюкозу на одном уровне.

Существует два способа избавиться от избытка сахара в организме. Во-первых, нужно потреблять меньше сахара, во-вторых, нужно сжигать оставшийся сахар. Всё это возможно без лекарств и операций.

Шаг 1. Ешьте меньше сахара. Исключите из своего рациона вообще весь сахар и рафинированные углеводы. Ну или хотя бы ограничьте потребление белого хлеба, макарон из белой муки, белого риса, картофеля. Поддерживайте умеренное, а не высокое потребление белка, так как излишки аминокислот превращаются в глюкозу. Из жиров вы можете есть натуральные: они находятся в авокадо, орехах, оливковом масле, сливочном масле, яйцах. Чтобы организм получал меньше сахара, придерживайтесь цельных, натуральных, необработанных продуктов.

Getty

Getty

Шаг 2. Сожгите оставшийся сахар. Это можно сделать при помощи физических упражнений. В частности, за счёт силовых и аэробных тренировок. Правда, они менее эффективны, чем диета. Проще всего заставить организм сжигать сахар при помощи голодания. Вы можете голодать по 24 часа два-три раза в неделю или по 16 часов пять-шесть раз в неделю.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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