Врач объяснил, как диабет 2 типа обратить вспять
При диабете 2 типа вам врач может назначить лекарства. Однако со временем вам понадобится всё больше и больше препаратов, чтобы поддерживать глюкозу на одном уровне.
Существует два способа избавиться от избытка сахара в организме. Во-первых, нужно потреблять меньше сахара, во-вторых, нужно сжигать оставшийся сахар. Всё это возможно без лекарств и операций.
Шаг 1. Ешьте меньше сахара. Исключите из своего рациона вообще весь сахар и рафинированные углеводы. Ну или хотя бы ограничьте потребление белого хлеба, макарон из белой муки, белого риса, картофеля. Поддерживайте умеренное, а не высокое потребление белка, так как излишки аминокислот превращаются в глюкозу. Из жиров вы можете есть натуральные: они находятся в авокадо, орехах, оливковом масле, сливочном масле, яйцах. Чтобы организм получал меньше сахара, придерживайтесь цельных, натуральных, необработанных продуктов.
Шаг 2. Сожгите оставшийся сахар. Это можно сделать при помощи физических упражнений. В частности, за счёт силовых и аэробных тренировок. Правда, они менее эффективны, чем диета. Проще всего заставить организм сжигать сахар при помощи голодания. Вы можете голодать по 24 часа два-три раза в неделю или по 16 часов пять-шесть раз в неделю.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.