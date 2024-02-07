Врач объяснил, как диабет 2 типа обратить вспять

При диабете 2 типа вам врач может назначить лекарства. Однако со временем вам понадобится всё больше и больше препаратов, чтобы поддерживать глюкозу на одном уровне.

Существует два способа избавиться от избытка сахара в организме. Во-первых, нужно потреблять меньше сахара, во-вторых, нужно сжигать оставшийся сахар. Всё это возможно без лекарств и операций.

Шаг 1. Ешьте меньше сахара. Исключите из своего рациона вообще весь сахар и рафинированные углеводы. Ну или хотя бы ограничьте потребление белого хлеба, макарон из белой муки, белого риса, картофеля. Поддерживайте умеренное, а не высокое потребление белка, так как излишки аминокислот превращаются в глюкозу. Из жиров вы можете есть натуральные: они находятся в авокадо, орехах, оливковом масле, сливочном масле, яйцах. Чтобы организм получал меньше сахара, придерживайтесь цельных, натуральных, необработанных продуктов.