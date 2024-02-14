Фитнес и здоровье
Опубликовано 14 февраля 2024, 03:00
1 мин.

Врач объяснил, насколько опасен длительный кашель после болезни

Согласно статье, опубликованной в CMAJ («Журнале Канадской медицинской ассоциации»), кашель после того, как человек переболел респираторной инфекцией, — это нормальное явление. В большинстве случаев он сам проходит со временем.
Pixabay/CC0 Public Domain

Pixabay/CC0 Public Domain

Доктор Кевин Лян, семейный врач и клинический инструктор отделения семейной практики в Университете Британской Колумбии, Ванкувер, Британская Колумбия, отметил, что большая часть симптомов постинфекционного кашля проходят без лекарств.

Известно, что постинфекционный кашель поражает примерно 11–25% взрослых после респираторного заболевания и может продолжаться до восьми недель. При этом такой кашель может указывать и на астму и хроническую обструктивную болезнь лёгких.

UnityPoint Health

UnityPoint Health

К тревожным признакам относят затруднение глотания, сильную одышку и кашель с кровью. Также нужно внимательно следить за кашлем при рецидивирующей пневмонии в анамнезе или длительном курении. Если вы кашляете уже дольше восьми недель, то обязательно пройдите дополнительное обследование.

Нет убедительных доказательств эффективности лекарств против постинфекционного кашля. Фактические данные показывают небольшую пользу от ингаляторов или пероральных препаратов для лечения кашля. Но эти средства могут стоить дорого и вызывать нежелательные побочные эффекты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.