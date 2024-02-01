Врач объяснил, почему при похудении нельзя ориентироваться на индекс массы тела

Впервые индекс массы тела стал широко использоваться в 1930-х и 1940-х годах. Причём не врачами, а представителями страховых компаний.

Тем не менее учёные отмечают, что индекс массы тела сам по себе очень упрощён. К примеру, по этому показателю нельзя узнать уровень холестерина, сахара в крови, нельзя понять, как работает печень, как человек в целом двигается и функционирует.

Другие специалисты подчёркивают, что индекс массы тела не разделяет жировую и мышечную массу тела человека и не даёт информации о распределении жира в организме. Индекс массы тела всегда нужно поэтому интерпретировать вместе с другими параметрами: кровяным давлением, уровнем сахара в крови и пр.

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