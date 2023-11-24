Врач объяснила пользу бани для пожилых людей профилактикой инсультов

По словам Шмелёвой, было проведено исследование при участии 1628 человек в возрасте 53-74 года. Участников разделили на три группы: первая посещала баню или сауну не чаще раза в неделю, вторая — 2-3 раза, третья — от 4 до 7 раз.

В итоге профилактика инсультов у второй группы выросла на 14%, у третьей — на 61%. По мнению врача, риск инсультов при регулярном и частом посещении бани обусловлен укреплением сердечно-сосудистой системы.

Но если наблюдаются какие-либо проблемы со здоровьем в этом отношении, в том числе высокое давление, обязательна консультация специалиста.

«Существует несколько предположений о том, как посещение сауны может оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему и снижать риск инсульта. Сауна способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения. Это помогает снизить давление и улучшить работу сердца», — отметила врач.

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