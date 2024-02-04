Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 февраля 2024, 16:30
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Врач объяснила, помогает ли мёд при кашле

Доктор Анджела Маттке, педиатр детского центра клиники Майо, отметила, что мёд и правда может успокоить кашель. Но этот продукт нельзя давать детям до года.
Chloralieve

Chloralieve

При кашле может помочь добавление мёда в чай или тёплую воду либо просто ложка самого мёда. Научно доказано, что это средство действует эффективнее, чем лекарства от кашля, отпускаемые без рецепта.

Детям с 1 года можно начинать давать разбавленный мёд. Половину чайной ложки должна составлять вода и половину - сам мёд. Когда ребёнку будет проще глотать его уже в неразбавленном виде, они могут съедать по одной чайной ложке.

CC0 Public Domain

CC0 Public Domain

Как детям, так и взрослым рекомендуется съедать одну чайную ложку мёда каждые два часа. Также для подавления кашля нужно употреблять пастеризованный мёд.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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