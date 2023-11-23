Фитнес и здоровье
05:15, 23 ноября 2023
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Врач перечислил закуски, которые помогут быстрее похудеть

Эксперт по снижению веса доктор Майкл Мосли назвал продукты, которые можно есть худеющим в качестве перекуса.

Perea Clinic

Perea Clinic

Вообще, по мнению доктора Мосли, тем, кто хочет похудеть, нужно питаться полноценно, а не перекусывать в течение дня. Связано это с тем, что перекусы повышают уровень инсулина между приёмами пищи, могут усиливать чувство голода.

Однако если вы всё-таки очень проголодались, то между приёмами пищи можно съесть определённые продукты. Это некрахмалистые овощи, кусочек сыра или ягоды. Ещё один вариант - орехи, которые содержат белок, витамины, минералы.

Perfection

Perfection

Хорошая идея для перекуса - это также простой жирный йогурт в греческом стиле с полезными ягодами, авокадо с тостом или крекерами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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