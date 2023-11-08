Фитнес и здоровье
01:30, 08 ноября 2023
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Врач предупредил о проблеме со здоровьем, которая возникает из-за грелок

Использование грелки может привести к неприятным последствиям для здоровья. О некоторых из них рассказал доктор Александр Годич, консультант-дерматолог клиники Stratum.

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Cultura

По словам врача Александра Годича, длительное и повторяющееся воздействие тепла на кожу из-за грелки может привести к образованию коричнево-красной сыпи. Эта сыпь известна как огненная эритема и имеет вид кружева. Она может также вызвать раздражение, зуд.

Adobe

Adobe

Кроме того, распространённой проблемой является поствоспалительная гиперпигментация. Исчезнуть она может только через несколько месяцев, особенно если у человека тёмная кожа или он впоследствии подвергается воздействию солнца.

Также грелки могут вызвать ожоги, если лопнут, предупредила Кэти Тагипур, директор Derm Consult.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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