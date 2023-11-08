Врач предупредил о проблеме со здоровьем, которая возникает из-за грелок

Кроме того, распространённой проблемой является поствоспалительная гиперпигментация. Исчезнуть она может только через несколько месяцев, особенно если у человека тёмная кожа или он впоследствии подвергается воздействию солнца.

Также грелки могут вызвать ожоги, если лопнут, предупредила Кэти Тагипур, директор Derm Consult.

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