Врач рассказал, как можно быстро заснуть

Одна из главных привычек, которую нужно выработать, чтобы легко засыпать, - это пробуждение в одно и то же время каждый день. Чем дольше в выходные вы проводите времени в постели, тем сильнее ваш мозг сбивается с толку. В результате вы будете чувствовать вялость.

Ещё одна важная привычка - ложиться спать только тогда, когда вы чувствуете сонливость. Уже через пару недель такой практики, если вы при этом будете вставать в одно и то же время, вы заметите, что ощущение сонливости станет более предсказуемым.