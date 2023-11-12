Врач рассказал, как можно защититься от восьми видов рака

Кроме того, ходьба улучшает самовосприятие, повышает самооценку, настроение, делает сон более качественным, снижает беспокойство, стресс, усталость. Ещё известно, что благодаря ходьбе можно снизить вероятность развития деменции, уменьшить симптомы депрессии.

Для получения максимальной пользы от ходьбы рекомендуется в день проходить 10 тысяч шагов.

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