Врач рассказал, как табак повреждает наши лёгкие
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Когда табачный дым попадает в наш организм, первыми его воспринимают клетки рта, носа и горла. В состав этого дыма входит до 50 канцерогенных веществ, которые быстро растворяются в слюне и носовых выделениях.
Также эти канцерогенные вещества приводят к окислительному повреждению и гибели клеток. В худшем случае они проникают в ДНК, вызывая разрывы и другие повреждения. При восстановлении ДНК в дальнейшем возникают мутации, которые могут вызвать рак.
Табак печально известен тем, что вызывает рак лёгких. При этом он также является одним из наиболее важных факторов риска восьмого по смертоносности типа рака: рака полости рта.
Из-за табака изменяется и работа иммунной системы. Это тоже способствует более высокому риску возникновения рака.
Наконец, нельзя забывать и о том, что табачный дым снижает чувствительность к запахам и вкусам. Это результат потери способности передавать нервные импульсы в наших органах чувств.
Табачный дым вызывает различные симптомы в лёгких, многие из которых группируются под общим названием «хроническая обструктивная болезнь лёгких». Из-за непосредственного повреждения табаком тканей, поддерживающих структуру лёгких, бронхи и бронхиолы блокируются, приводя к симптомам, похожим на удушье. Также люди с хронической обструктивной болезнью лёгких имеют больше шансов на развитие болезней сердца и рака лёгких.
В лёгких много микрофагов — особых клеток, которые играют ключевую роль в нашей иммунной системе, реагируя на атаки и вызывая воспалительные реакции. Эти клетки поглощают смолу табака и в итоге умирают. Табачный дым также нарушает активность макрофагов. Это ухудшает их способность защищать организм от различных агентов, особенно от вирусов и от раковых клеток.
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