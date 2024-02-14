Врач рассказал, как табак повреждает наши лёгкие

Когда табачный дым попадает в наш организм, первыми его воспринимают клетки рта, носа и горла. В состав этого дыма входит до 50 канцерогенных веществ, которые быстро растворяются в слюне и носовых выделениях.

Также эти канцерогенные вещества приводят к окислительному повреждению и гибели клеток. В худшем случае они проникают в ДНК, вызывая разрывы и другие повреждения. При восстановлении ДНК в дальнейшем возникают мутации, которые могут вызвать рак.

Табак печально известен тем, что вызывает рак лёгких. При этом он также является одним из наиболее важных факторов риска восьмого по смертоносности типа рака: рака полости рта.

Из-за табака изменяется и работа иммунной системы. Это тоже способствует более высокому риску возникновения рака.

Наконец, нельзя забывать и о том, что табачный дым снижает чувствительность к запахам и вкусам. Это результат потери способности передавать нервные импульсы в наших органах чувств.