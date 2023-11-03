Фитнес и здоровье
02:15, 03 ноября 2023
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Врач рассказал, какие действия помогают защититься от деменции

Считается, что сейчас почти 1 миллион жителей Великобритании страдают деменцией. Из-за старения населения это число будет только расти. Вот как можно снизить риск возникновения этого заболевания.

iStock

iStock

Первая проблема, которую нужно обязательно решить, чтобы снизить вероятность развития деменции, - это высокое кровяное давление. Доктор Роб Галлоуэй рассказал, что недавнее исследование Центра здорового старения мозга в Австралии доказало наличие связи между гипертонией и старческим слабоумием. Команда учёных в рамках этого исследования проанализировала данные более 34 000 человек из 17 научных работ. Выяснилось, что риск возникновения деменции увеличивается на 42%, если гипертонию никак не лечить.

Anh Nguyen

Anh Nguyen

В ходе другого обзора исследований, опубликованного в 2020 году в The Lancet, обнаружилось, что вероятность столкнуться с деменцией увеличивается на 40% при недостатке физической активности, на 60% - при курении, ожирении, диабете независимо друг от друга. Воздействие на людей загрязнения воздуха увеличивало шансы на 10%.

Научно доказано также, что риск возникновения с деменцией выше у тех, кто употребляет алкоголь.

Доктор Галлоуэй порекомендовал для профилактики деменции регулярно заниматься спортом, есть здоровую пищу, отказаться от курения, сократить потребление алкоголя, следить за кровяным давлением.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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