Врач рассказал, какие изменения образа жизни помогут сохранить сердце здоровым

В поддержании здоровья сердца важную роль играет и достаточное количество сна. Это не менее семи часов в день. По словам доктора Карденаса, это снижает риск возникновения гипертонии, диабета, повышенного уровня холестерина, болезней сердца. Научно доказано также, что плохой сон может привести к хроническому стрессу.

Ещё одно важное изменение - отказ от курения и избегание вдыхания табачного дыма (то есть пассивного курения). Исследования показали, что спустя год после отказа от сигарет вероятность развития болезней сердца снижается в два раза.

Прежде чем приступать к физической активности, рекомендуется обсудить это с лечащим врачом. Также необходимо каждый год проходить медосмотр.

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