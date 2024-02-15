Фитнес и здоровье
Опубликовано 15 февраля 2024, 23:15
1 мин.

Врач рассказал, какие изменения образа жизни помогут сохранить сердце здоровым

Переход от малоподвижного образа жизни и нездорового питания к регулярным занятиям спортом и правильной диете может быть непростой задачей. Хуан Карденас Росалес, доктор медицинских наук, врач-терапевт и медицинский директор международной медицинской практики в клинике Мэйо в Джексонвилле, штат Флорида, перечислил шаги, при помощи которых всё это можно осуществить.
Pixabay/CC0 Public Domain

Pixabay/CC0 Public Domain

Лучше всего при переходе к здоровому образу жизни менять всё постепенно, а не сразу. К примеру, начните с 10 минут физических упражнений каждый третий день и доводите всё это до 30 минут пять дней в неделю; ежедневно снижайте количество сахара и соли, заменяйте вредную пищу на рыбу, курицу, фрукты, овощи, бобовые и цельнозерновые продукты.

Важно пить каждый день много воды: не менее 2 литров в сутки. Также избегайте обработанных пищевых продуктов, в которых много трансжиров.

Goodyear

Goodyear

В поддержании здоровья сердца важную роль играет и достаточное количество сна. Это не менее семи часов в день. По словам доктора Карденаса, это снижает риск возникновения гипертонии, диабета, повышенного уровня холестерина, болезней сердца. Научно доказано также, что плохой сон может привести к хроническому стрессу.

Ещё одно важное изменение - отказ от курения и избегание вдыхания табачного дыма (то есть пассивного курения). Исследования показали, что спустя год после отказа от сигарет вероятность развития болезней сердца снижается в два раза.

Прежде чем приступать к физической активности, рекомендуется обсудить это с лечащим врачом. Также необходимо каждый год проходить медосмотр.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.