Фитнес и здоровье
01:30, 02 ноября 2023
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Врач рассказал, какие изменения в образе жизни помогут прожить дольше

По словам доктора Эрика Берга, главная причина смерти во всём мире - это сердечные приступы. А основные факторы, из-за которых возникают проблемы с сердцем, - высокий уровень холестерина и резистентность к инсулину. Вот как можно это всё предотвратить.

Alexander Redl

Alexander Redl

Низкоуглеводная диета. Перейдите на низкоуглеводную диету. Она также известна как кетогенная.

Прерывистое голодание. Также откажитесь от перекусов. Один из вариантов прерывистого голодая предполагает употребление пищи в течение 8-часового интервала ежедневно.

Andrew Neel

Andrew Neel

Отказ от контроля уровня холестерина в крови. Даже «плохой» холестерин может быть полезным для здоровья. Когда его уровень высок, это может продлить вашу жизнь. Дело в том, что холестерин участвует в большом количестве процессов в организме: от выработки витамина D до производства кортизола.

Употребление большого количества овощей. Фрукты содержат много глюкозы, что может повысить уровень сахара в крови и привести к резистентности к инсулину. Овощи же содержат полезные витамины, минералы и клетчатку, но не способствуют повышению уровня глюкозы в крови. Помимо этого, в овощах много калия и магния, которые помогают избавиться от резистентности к инсулину.

Физические упражнения. Они могут решить проблему резистентности к инсулину.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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