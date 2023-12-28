Врач рассказал, какие праздничные блюда стабилизируют уровень сахара в крови
Как жаркое, так и клюквенный соус, по мнению доктора Сунни Патель из Dish Dash Deets, могут повлиять на ваш уровень сахара в крови. Вот какие блюда точно стоит попробовать.
TravelZoo
Жареный картофель. Если оставить картошку остывать, то в ней повысится концентрация резистентного крахмала. Считается, что это вещество способствует более медленному высвобождению глюкозы в кровоток. Однако картофель — это крахмалистые углеводы, поэтому следите за тем, чтобы этот овощ заполнял только ¼ тарелки.
Индейка. В ней мало насыщенных жиров, и она помогает вам насытиться, не вызывая сильных скачков уровня сахара в крови. Также сама по себе индейка — это источник нежирного белка.
Овощи. Некрахмалистые овощи (брокколи, цветная капуста, брюссельская капуста и листовая зелень) приводят к стабилизации уровня сахара в крови благодаря содержанию в них клетчатки. Она даёт ощущение сытости и помогает контролировать общее потребление калорий.
Клюква. Она наполнена антиоксидантами и клетчаткой. Эти вещества помогают в контроле уровня сахара в крови.
Орехи. Содержат они сразу белки, клетчатку, полезные жиры. Сочетание этих веществ помогает замедлить переваривание углеводов, снижает общую гликемическую реакцию организма на приём пищи.
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