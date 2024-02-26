Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 февраля 2024, 14:15
1 мин.

Врач рассказал, может ли избыток соли навредить почкам

Нашему организму для нормальной работы нужен минерал натрий. При объединении натрия с хлоридом образуется поваренная соль. Но что случится с нашим здоровьем, если мы станем есть слишком много соли?
Pixabay/CC0 Public Domain

Pixabay/CC0 Public Domain

Известно, что натрий добавляется во многие обработанные пищевые продукты, в том числе в упакованные и замороженные. Также многие из нас добавляют в блюда поваренную соль для вкуса. Однако, по словам доктора Ивана Портера II, нефролога клиники Майо, употребление слишком большого количества соли может плохо повлиять на здоровье. Так, в ходе недавнего исследования, опубликованного в JAMA Network Open, выяснилось, что добавление соли в пищу может повысить риск развития хронического заболевания почек.

Daily Express

Daily Express

Почки помогают сбалансировать количество натрия в организме. Если вы употребляете слишком много этого вещества, оно накапливается в крови. Из-за этого возрастает нагрузка на сердце, повышается кровяное давление, увеличивается вероятность возникновения инсульта, сердечных болезней, заболеваний почек.

Когда почки не могут нормально фильтровать токсины и отходы, развивается хроническая болезнь почек.

Натрий добавляется в большинство обработанных пищевых продуктов. Он также присутствует во многих приправах. Рекомендуемая суточная норма этого вещества — 2300 мг, или около 1 чайной ложки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.