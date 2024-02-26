Врач рассказал, может ли избыток соли навредить почкам

Почки помогают сбалансировать количество натрия в организме. Если вы употребляете слишком много этого вещества, оно накапливается в крови. Из-за этого возрастает нагрузка на сердце, повышается кровяное давление, увеличивается вероятность возникновения инсульта, сердечных болезней, заболеваний почек.

Когда почки не могут нормально фильтровать токсины и отходы, развивается хроническая болезнь почек.

Натрий добавляется в большинство обработанных пищевых продуктов. Он также присутствует во многих приправах. Рекомендуемая суточная норма этого вещества — 2300 мг, или около 1 чайной ложки.

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