Врач рассказал, почему так важно поддерживать в норме кровяное давление
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Врач Виджай Намби подчеркнул, что зачастую высокое кровяное давление невозможно почувствовать до тех пор, пока не станет слишком поздно. Поэтому важно регулярно проходить обследования.
Высокое кровяное давление, или гипертония, может на долгие годы незаметно повредить ваши артерии и сердце. Это всё может привести к сердечному приступу, инсульту или сердечной недостаточности. Также это повышает вероятность возникновения аневризмы. Из-за того, что повышенное артериальное давление затрагивает артерии по всему телу, у человека могут возникнуть проблемы со зрением или почками.
Намби сказал, что нормальный диапазон показателей артериального давления - от 120 на 80 и ниже. Когда систолическое давление достигает 120, оно считается повышенным. Считается, что у человека гипертония 1-й стадии, если у него кровяное давление находится в диапазоне от 130 на 80. При гипертонии 2-й стадии этот диапазон составляет 140 и выше (систолическое давление) и более 90 и выше (диастолическое давление). Если же показатели выше 180 на 120, то человеку требуется срочная медицинская помощь.
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