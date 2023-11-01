Врач рассказала, что шоколада обладает омолаживающими свойствами

Речь идёт о «чёрном», или тёмном шоколаде с 70-процентным содержанием какао. Кроме того, именно такой шоколад полезен для иммунитета.

«Кусочек шоколадки с 70%-ым содержанием какао считается омолаживающей добавкой. Такой её делает большое количество антиоксидантов в составе. Они сокращают скорость старения, снижают риски онкологии, воспалительных болезней и атеросклероза», — рассказала эксперт.

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