Фитнес и здоровье
21:00, 01 ноября 2023
1 мин.

Врач рассказала, что шоколада обладает омолаживающими свойствами

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, что шоколад способствует омоложению за счёт большого содержания антиоксидантов.

Unsplash.com

Unsplash.com

Речь идёт о «чёрном», или тёмном шоколаде с 70-процентным содержанием какао. Кроме того, именно такой шоколад полезен для иммунитета.

«Кусочек шоколадки с 70%-ым содержанием какао считается омолаживающей добавкой. Такой её делает большое количество антиоксидантов в составе. Они сокращают скорость старения, снижают риски онкологии, воспалительных болезней и атеросклероза», — рассказала эксперт.

_ Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. _

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=2192825
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.