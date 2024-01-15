Фитнес и здоровье
21:00, 15 января 2024
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Врач рассказала, как гормоны и химиотерапия изменяют волосы человека

Текстура, толщина, цвет волос человека зависит от большого количества разных генов. При этом у некоторых людей волосы изменяются во время полового созревания, беременности или после химиотерапии.
Element5 Digital

Element5 Digital

Все волосы состоят из кератина — прочного и нерастворимого белка. Каждый волос растёт из собственного волосяного фолликула, который находится глубоко в коже.

Вьющиеся волосы становятся такими из-за асимметрии как волосяного фолликула, так и кератина в волосе. При этом симметричные, круглые и перпендикулярные поверхности кожи фолликулы образуют прямые волосы.

На протяжении всей жизни наши волосы претерпевают изменения: проходят повторяющиеся стадии роста и выпадения. Большую часть времени волосы на нашей голове проводят в фазе роста. Поэтому и растут в целом они так долго. Известно, что каждый волос на коже головы заменяется раз в три-пять лет.

iStock

iStock

Большинство женщин во время беременности замечают, что их волосы становятся гуще. Это связано с высокими уровнями эстрогена, прогестерона и пролактина, которые продлевают фазу покоя в жизненном цикле волос. А вот через несколько месяцев после родов количество этих гормонов снижается, поэтому и волосы начинают выпадать.

Известно, что волосы могут измениться в период полового созревания, беременности либо после химиотерапии. Объясняется это генетикой формы волос. Другими словами, если у человека имеется средний вариант какого-либо признака (например, гены вьющихся и прямых волос), то из-за гормональных изменений они могут из волнистых стать вьющимися.

Кроме того, низкий уровень гормонов щитовидной железы может привести к сухости и ломкости волос. Регулируют рост волос и такие гормоны, как эстрогены и андрогены. Облысение у мужчин происходит из-за более высокого уровня андрогенов, у женщин - из-за сочетания генетических факторов, более низкого уровня эстрогена и более высокого уровня андрогенов после менопаузы. Седеют волосы из-за снижении функции клеток, вырабатывающих меланин (пигмент, придающий цвет волосам).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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