Врач рассказала, как гормоны и химиотерапия изменяют волосы человека

Все волосы состоят из кератина — прочного и нерастворимого белка. Каждый волос растёт из собственного волосяного фолликула, который находится глубоко в коже.

Вьющиеся волосы становятся такими из-за асимметрии как волосяного фолликула, так и кератина в волосе. При этом симметричные, круглые и перпендикулярные поверхности кожи фолликулы образуют прямые волосы.

На протяжении всей жизни наши волосы претерпевают изменения: проходят повторяющиеся стадии роста и выпадения. Большую часть времени волосы на нашей голове проводят в фазе роста. Поэтому и растут в целом они так долго. Известно, что каждый волос на коже головы заменяется раз в три-пять лет.