Врач рассказала, как гормоны и химиотерапия изменяют волосы человека
Element5 Digital
Все волосы состоят из кератина — прочного и нерастворимого белка. Каждый волос растёт из собственного волосяного фолликула, который находится глубоко в коже.
Вьющиеся волосы становятся такими из-за асимметрии как волосяного фолликула, так и кератина в волосе. При этом симметричные, круглые и перпендикулярные поверхности кожи фолликулы образуют прямые волосы.
На протяжении всей жизни наши волосы претерпевают изменения: проходят повторяющиеся стадии роста и выпадения. Большую часть времени волосы на нашей голове проводят в фазе роста. Поэтому и растут в целом они так долго. Известно, что каждый волос на коже головы заменяется раз в три-пять лет.
Большинство женщин во время беременности замечают, что их волосы становятся гуще. Это связано с высокими уровнями эстрогена, прогестерона и пролактина, которые продлевают фазу покоя в жизненном цикле волос. А вот через несколько месяцев после родов количество этих гормонов снижается, поэтому и волосы начинают выпадать.
Известно, что волосы могут измениться в период полового созревания, беременности либо после химиотерапии. Объясняется это генетикой формы волос. Другими словами, если у человека имеется средний вариант какого-либо признака (например, гены вьющихся и прямых волос), то из-за гормональных изменений они могут из волнистых стать вьющимися.
Кроме того, низкий уровень гормонов щитовидной железы может привести к сухости и ломкости волос. Регулируют рост волос и такие гормоны, как эстрогены и андрогены. Облысение у мужчин происходит из-за более высокого уровня андрогенов, у женщин - из-за сочетания генетических факторов, более низкого уровня эстрогена и более высокого уровня андрогенов после менопаузы. Седеют волосы из-за снижении функции клеток, вырабатывающих меланин (пигмент, придающий цвет волосам).
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