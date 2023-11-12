Врач рассказала, какие продукты полезны при повышенном холестерине

Кашух назвала нежирное мясо и овощи, которые не стоит жарить, а лучше готовить на пару или отваривать, к тому же овощи хорошо впитывают жир и тушить их лучше отдельно от мяса.

В день человеку необходимо для нормальной работы организма порядка 200 миллиграммов холестерина, из которых только 30% должны поступать из пищи, а остальные 70% может вырабатывать организм. Также не менее 50% потребляемого жира должны приходиться на моно- и полиненасыщенные жиры, которые в избытке содержатся в морепродуктах и растительном масле. Яичные желтки при повышенном холестерине не рекомендуются, белки — без ограничений.

Для снижения холестерина в рацион нужно включать углеводы. Кроме овощей это бобовые и злаковые.

«Если употреблять жирное мясо, то превысить уровень холестерина можно быстро. Поэтому выбирать нужно нежирные сорта, а также отказаться от такого способа приготовления, как жарка. Готовить следует на пару или отваривать. Чтобы уменьшить уровень липопротеинов низкой плотности, в день надо есть не больше 85 граммов любого мяса», — посоветовала гастроэнтеролог.

_ Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. _