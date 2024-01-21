Врачи дали рекомендации, как избежать падений зимой

Проблемы с балансом у людей возникают, когда их мышцы, кости, суставы, глаза, орган равновесия во внутреннем ухе, нервы, сердце и кровеносные сосуды не работают так, как надо.

Один из лучших помощников в поддержании равновесия у человека — это его руки. Обязательно зимой надевайте на них перчатки.

Также оставаться в вертикальном положении при ходьбе вам помогут ноги. Если вы заметили, что какие-то участки дороги заледенели, то идите медленнее, короткими шагами или же как пингвин.

Если вы что-либо несёте в руках, то пусть это будет сумка через плечо либо рюкзак. Если вам нужно перенести тяжёлые сумки, то берите их по одной.

Надевайте специальные приспособления со встроенными захватами поверх обуви или ботинок. Ещё один вариант — туфли на шнуровке, которые хорошо сидят по размеру и имеют нескользящие резиновые протекторы с глубокими бороздками.