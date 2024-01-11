Врачи объяснили, когда при кашле нужно обращаться за медицинской помощью
Кашель, который возникает время от времени у человека, - это вполне нормальное явление. Но если он не проходит уже несколько недель или сопровождается появлением обесцвеченной либо кровавой слизи, то стоит насторожиться.
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Кашель - это реакция организма на раздражение горла или дыхательных путей. Слишком длительный и непрекращающийся кашель может указывать на проблемы со здоровьем. Рекомендуется обратиться за медицинской помощью, если кашель сохраняется в течение нескольких недель либо если при кашле выделяется обесцвеченная или кровавая слизь.
Слишком сильный кашель может привести к бессоннице, головокружению или обмороку, головным болям, недержанию мочи, рвоте, переломам рёбер.
Кашель бывает острым и хроническим. Он считается острым, если продолжается менее трёх недель. К его причинам относятся грипп, простуда, вдыхание раздражителя (инородное тело, пыль, дым, химикаты), пневмония, развитие «захлёбывающегося» кашля.
Что касается хронического кашля, то он может быть вызван аллергией, астмой, бронхитом, хронической обструктивной болезнью лёгких, ковидом, сердечной недостаточностью, раком лёгких и другими причинами.
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