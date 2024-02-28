Врачи объяснили, может ли пищевая добавка с цинком продлить срок действия ботокса

В соцсети TikTok дерматологи и другие пользователи говорят, что приём цинка может помочь продлить действие инъекций ботокса. Например, медсестра, делающая инъекции, Ава ЛеКлер советует пить добавки с цинком за пять дней до укола и через пять дней после него, дерматолог Линдси Зубрицки, доктор медицинских наук, добавляет, что приём цинка перед инъекции повышает эффективность и продолжительность действия ботокса на 30%. Однако другие эксперты с этим не согласны.

Ван Кэм, специалист по эстетике кожи, заявил, что всё это — полуправда и что сейчас недостаточно исследований, чтобы подтвердить эффективность цинка. Ботокс представляет собой инъекцию ботулотоксина, который вырабатывается бактерией Clostridium botulinum, блокирующей нервные сигналы и заставляющей мышцы расслабляться.

Эффект ботокса проходит через три-шесть месяцев, а сама инъекция может быть дорогой.