Врачи объяснили, опасно ли для здоровья тереть глаза

Джилл Бейер, доктор медицинских наук, доцент офтальмологии в Медицинской школе Стэнфордского университета, отметила, что потирание глаз — очень распространённая привычка. И если это делать часто, то это может плохо сказаться на здоровье.

Трение глаз оказывает на них излишнее давление. В некоторых случаях это может привести к кератоконусу (выпучиванию роговицы), говорит доктор медицинских наук Масако Чен. По мнению врача, нужно не тереть глаза, а закапывать в них искусственные слёзы.