Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 января 2024, 03:00
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Врачи объяснили, опасно ли для здоровья тереть глаза

Многие из нас в течение рабочего дня время от времени трут глаза. Но эксперты предупреждают, что это всё-таки вредная привычка.
Mittleman Eye

Mittleman Eye

Джилл Бейер, доктор медицинских наук, доцент офтальмологии в Медицинской школе Стэнфордского университета, отметила, что потирание глаз — очень распространённая привычка. И если это делать часто, то это может плохо сказаться на здоровье.

Трение глаз оказывает на них излишнее давление. В некоторых случаях это может привести к кератоконусу (выпучиванию роговицы), говорит доктор медицинских наук Масако Чен. По мнению врача, нужно не тереть глаза, а закапывать в них искусственные слёзы.

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Одной из причин частого потирания глаз может быть также аллергия. Также человек может часто обращаться к этой привычке из-за блефарита, воспаления век, вирусного конъюнктивита, сухости глаз. усталости и напряжения глаз.

В целом трение глаз всё-таки приносит больше вреда, чем пользы. Слишком сильное потирание глаз может также привести к повреждению роговицы, а если при этом в глаза что-то попало и вы их трёте, то вы рискуете получить травму.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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