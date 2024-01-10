Врачи перечислили побочные эффекты, которые возникают при приёме противозачаточных
Из всех существующих вариантов оральные контрацептивы (таблетки) могут быть лучшим выбором для многих людей. Однако они также имеют некоторые побочные эффекты.
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Некоторые противозачаточные таблетки содержат только один гормон (прогестаген), а другие - и прогестерон, и эстроген. Комбинированные противозачаточные предотвращают высвобождение яйцеклетки яичниками, то есть овуляцию, а те, что содержат исключительно прогестаген, тоже останавливают овуляцию, но делают это непоследовательно.
Вот с какими побочными эффектами этих таблеток вы можете также столкнуться.
Дрожжевые инфекции. Это касается повторных или хронических инфекций. Это может объясняться тем, что гормоны в таблетках изменяют уровень эстрогена во влагалище, что влияет на pH вагинального микробиома.
Сухость влагалища. Она может возникнуть при изменении гормонального фона. Но всё же эту проблему легко решить. Например, врач может вам назначить эстроген, изменить таблетки или дозировку.
Снижение полового влечения. Обзор более 100 исследований, опубликованный в 2022 году в «Журнале клинической медицины», показал, что снижение желания заниматься сексом было основным побочным эффектом противозачаточных средств.
Прорывное кровотечение. Другими словами, это кровотечение или кровянистые выделения между менструациями. Согласно исследованию, опубликованному в 2023 году в журнале Breastfeeding Medicine, у 40% людей, которые принимали противозачаточные, содержащие только прогестерон, были прорывные кровотечения (среди тех, кто принимал комбинированные таблетки, таких было 10%).
Болезненность груди. В ходе одного исследования с участием более 3700 человек, которые принимали противозачаточные с прогестероном, выяснилось, что около 4% из них столкнулись с болезненностью груди. И это тоже может быть результатом изменения уровня гормонов.
Изменение настроения. Более 43% женщин, принимавших гормональные противозачаточные средства, сообщили, что они в какой-то момент испытывали изменения настроения в качестве побочного эффекта. Те, у кого в анамнезе были психические расстройства, на 50% чаще сообщали о влиянии приёма противозачаточных на психику.
Образование тромбов. Это редкий, но потенциально опасный для жизни побочный эффект комбинированных противозачаточных таблеток. Однако те таблетки, которые содержат исключительно прогестерон, не несут такого риска.
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