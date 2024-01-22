Врачи предупредили о последствиях отказа от противозачаточных
Eloisa Ramos
Если вы хотите полностью отказаться от противозачаточных, то вам обязательно нужно знать, какие изменения с вашим телом произойдут в ближайшее время. Вот некоторые из них.
Реакция вашего организма на отказ от таблеток может быть индивидуальной. Поэтому обратите внимание на любые изменения, происходящие в организме и менструальном цикле, и запишите их. Это поможет вам, если вы захотите обратиться к врачу из-за проблем со здоровьем.
Вы всё ещё можете забеременеть даже до следующей менструации. Да, такое вполне может быть. Поэтому подумайте о других методах контрацепции при отказе, если для вас это важно.
Ваш менструальный цикл со временем восстановится. Хотя у некоторых женщин до трёх месяцев после отказа от таблеток могут быть нерегулярные менструации. Чаще всего также наблюдается увеличение количества кровотечений в зависимости от цикла.
Некоторые женщины могут замечать изменения настроения. Всё потому, что гормональные колебания способны оказывать влияние на настроение.
У вас могут возникнуть высыпания. Это тоже связано с отказом от противозачаточных.
Вы можете набрать вес или похудеть. Хотя в целом исследования показывают, что противозачаточные таблетки вряд ли сильно повлияют на вес. Если женщины из-за приёма этих таблеток поправляются, то это может быть связано с задержкой воды в организме.
Вы можете спать более крепко. Это показало одно исследование, опубликованное в журнале Sleep Science.
Вы можете ощущать большее сексуальное желание. Чаще всего во время приёма противозачаточных либидо снижается.
Мигрени могут вернуться. У женщин, которые страдают мигренью, её симптомы могут ухудшиться после отказа от противозачаточных таблеток. Но если в анамнезе нет головных болей, связанных с гормонами, то прекращение приёма таблеток, скорее всего, никак не изменит ситуацию.
Сначала поговорите со своим лечащим врачом. Не существует «правильного» или «неправильного» способа прекращения приёма таблеток. Вы можете перестать их пить, когда у вас осталось ещё половина пачки, либо допить всё до конца.
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