Врачи предупредили об опасности для здоровья пищевых добавок и протеиновых порошков

Одно исследование 2024 года показало, что примерно каждый десятый подросток употреблял безрецептурные средства для снижения и контроля веса, в том числе пищевые добавки. Причём таблетки для похудения имели большую популярность, чем слабительные и диуретики для контроля веса.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отмечает, что добавки должны содержать «диетические ингредиенты», такие как витамины, минералы, травы, аминокислоты, ферменты, живые микробы, концентраты и экстракты, помимо всего прочего. Однако производители могут заявлять, что продукт является добавкой, даже если он не соответствует этим критериям.

Согласно закону 1994 года, пищевые добавки классифицируются как продукты питания, а не как лекарства. Это значит, что они не должны обязательно обладать доказанной эффективностью в отличие от препаратов. Также они могут вступать во взаимодействие с лекарствами, которые человек принимает, или могут содержать какие-либо лекарственные вещества.