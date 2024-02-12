Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 февраля 2024, 20:15
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Врачи предупредили об опасности для здоровья пищевых добавок и протеиновых порошков

Диетические добавки – это большой бизнес. Они популярны среди спортсменов, людей, которые стремятся быстрее выздороветь после простуды или гриппа, и это ещё не весь список. Но безопасны ли такие добавки?
Oklahoma State University

Oklahoma State University

Одно исследование 2024 года показало, что примерно каждый десятый подросток употреблял безрецептурные средства для снижения и контроля веса, в том числе пищевые добавки. Причём таблетки для похудения имели большую популярность, чем слабительные и диуретики для контроля веса.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отмечает, что добавки должны содержать «диетические ингредиенты», такие как витамины, минералы, травы, аминокислоты, ферменты, живые микробы, концентраты и экстракты, помимо всего прочего. Однако производители могут заявлять, что продукт является добавкой, даже если он не соответствует этим критериям.

Согласно закону 1994 года, пищевые добавки классифицируются как продукты питания, а не как лекарства. Это значит, что они не должны обязательно обладать доказанной эффективностью в отличие от препаратов. Также они могут вступать во взаимодействие с лекарствами, которые человек принимает, или могут содержать какие-либо лекарственные вещества.

Kemin

Kemin

Употребление таблеток для похудения и пищевых добавок также связано с повышенным риском развития расстройств пищевого поведения, с низкой самооценкой, депрессией и употреблением психоактивных веществ.

Исследования показывают, что девочки девочки подвергаются большему риску, чем мальчики, при приёме добавок для похудения. Однако парни нередко начинают принимать протеиновые порошки и продукты с креатином. Белок сам по себе не вреден в рекомендуемых дозах. Но вот в протеиновых порошках могут содержаться неизвестные ингредиенты, например определённые токсины, и большое количество сахара. Также эти порошки в больших дозах способны навредить здоровью, как и креатин.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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