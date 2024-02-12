Врачи предупредили об опасности для здоровья пищевых добавок и протеиновых порошков
Oklahoma State University
Одно исследование 2024 года показало, что примерно каждый десятый подросток употреблял безрецептурные средства для снижения и контроля веса, в том числе пищевые добавки. Причём таблетки для похудения имели большую популярность, чем слабительные и диуретики для контроля веса.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов отмечает, что добавки должны содержать «диетические ингредиенты», такие как витамины, минералы, травы, аминокислоты, ферменты, живые микробы, концентраты и экстракты, помимо всего прочего. Однако производители могут заявлять, что продукт является добавкой, даже если он не соответствует этим критериям.
Согласно закону 1994 года, пищевые добавки классифицируются как продукты питания, а не как лекарства. Это значит, что они не должны обязательно обладать доказанной эффективностью в отличие от препаратов. Также они могут вступать во взаимодействие с лекарствами, которые человек принимает, или могут содержать какие-либо лекарственные вещества.
Употребление таблеток для похудения и пищевых добавок также связано с повышенным риском развития расстройств пищевого поведения, с низкой самооценкой, депрессией и употреблением психоактивных веществ.
Исследования показывают, что девочки девочки подвергаются большему риску, чем мальчики, при приёме добавок для похудения. Однако парни нередко начинают принимать протеиновые порошки и продукты с креатином. Белок сам по себе не вреден в рекомендуемых дозах. Но вот в протеиновых порошках могут содержаться неизвестные ингредиенты, например определённые токсины, и большое количество сахара. Также эти порошки в больших дозах способны навредить здоровью, как и креатин.
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