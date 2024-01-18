Врачи раскрыли правду о десяти спорных для здоровья продуктах

Сухофрукты. В них много сахара, хотя они очень питательны и содержат антиоксиданты. Сухофрукты также содержат примерно в 4 раза больше калорий, чем свежие. Поэтому ешьте их умеренных количествах.

Коровье молоко. Если вы любите его и если у вас нет на него аллергии, то нет причин от такого напитка отказываться. Один обзор исследований показал, что при отсутствии аллергии коровье молоко обычно оказывает противовоспалительное действие на организм.

Орехи. На самом деле в орехах в основном содержатся полезные жиры. Исследования показывают, что любители орехов обычно худее, чем те, кто не ест эти продукты. В одной научной работе также говорится, что орехи могут помочь сбросить вес или хотя бы не способствуют его набору.

Апельсиновый сок. 100-процентный апельсиновый сок не будет содержать сахара, но в нём также будут питательные вещества, калий, витамин С, фолиевая кислота. Одно исследование показало, что людям с гипертонией удалось снизить систолическое кровяное давление и уровень гомоцистеина через 12 недель после начала употребления апельсинового сока.

Хлопья. Цельнозерновые варианты этих хлопьев с высоким содержанием клетчатки и практически без добавления сахара могут стать отличным способом начать день.