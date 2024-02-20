Врачи рассказали, какие негативные последствия для здоровья может иметь аллергия

Весенние аллергены в сочетании с более высокими температурами могут поражать и кожу. В результате у человека начнётся обострение экземы — хронического воспалительного кожного заболевания.

Из-за пыльцы растений глаза у человека могут краснеть и опухать. Также типичные симптомы аллергии включают зуд, покраснение, жжение, слезотечение, тёмные круги под глазами, опухание век.

Назальная (носовая аллергия) часто приводит к астме, глазная — к насморку, чиханию, заложенности носа.

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