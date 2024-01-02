Врачи рассказали, какие заболевания усиливаются в праздники

По словам профессора Конрада Рейдака, руководителя Клиники неврологии SPSK4 в Люблине и главы Польского неврологического общества, до и после праздников в больницу многие попадают с неврологическими проблемами. Инсультов становится гораздо больше, в частности геморрагических. Возникают они в том числе и из-за повышения кровяного давления, разрыва сосудов.

Врач также сказал, что усугубить некоторые заболевания могут сильные эмоции. Они способны вызвать приступы мигрени, эпилептические припадки.