Врачи рассказали, какой в норме должна быть частота сердечных сокращений

Для того чтобы определить целевую частоту сердечных сокращений, сначала нужно выявить максимальную. Она высчитывается по формуле: 220 минус ваш возраст. Целевой показатель пульса при выполнении умеренных и интенсивных упражнений составляет около 50−85% от максимальной частоты пульса.

В среднем в 20 лет частота пульса равняется 100−170 ударов в минуту, в 30 лет — 95−162, в 35 лет — 93−157, в 40 лет — 90−153, в 45 лет — 88−149, в 50 лет — 85−145, в 55 лет — 83−140, в 60 лет — 80−136, в 65 лет — 78−132, в 70 лет — 75−128.

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