Врачи рассказали, какой в норме должна быть частота сердечных сокращений
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На частоту сердечных сокращений могут влиять, помимо эмоционального состояния, ещё множество факторов. Среди них — положение тела (при переходе из сидячего положения в положение стоя пульс увеличивается), температура воздуха (при её повышении или при увеличении влажности увеличивается и пульс), эмоции (счастье, стресс, беспокойство увеличивают пульс), размер тела (при ожирении может быть более высокий пульс в состоянии покоя), приём лекарств.
Для того чтобы определить целевую частоту сердечных сокращений, сначала нужно выявить максимальную. Она высчитывается по формуле: 220 минус ваш возраст. Целевой показатель пульса при выполнении умеренных и интенсивных упражнений составляет около 50−85% от максимальной частоты пульса.
В среднем в 20 лет частота пульса равняется 100−170 ударов в минуту, в 30 лет — 95−162, в 35 лет — 93−157, в 40 лет — 90−153, в 45 лет — 88−149, в 50 лет — 85−145, в 55 лет — 83−140, в 60 лет — 80−136, в 65 лет — 78−132, в 70 лет — 75−128.
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