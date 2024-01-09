Фитнес и здоровье
03:00, 09 января 2024
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Врачи развенчали девять мифов о простуде

Нет ничего хуже, чем ощущение, что вы скоро точно заболеете, потому что вокруг все кашляют и чихают. К тому же существует большое количество мифов, связанных с простудой.

Ruslan Malysh

Ruslan Malysh

Антибиотики лечат простуду. Антибиотики лечат инфекции, вызванные бактериями, а простуда возникает из-за вирусов. Поэтому принимать их при простуде бесполезно. Более того, у вас может развиться устойчивость к антибиотикам.

Витамин С предотвращает простуду. Существуют научные доказательства того, что у некоторых людей приём витамина С может немного сократить продолжительность болезни. Однако беременным и тем, кто страдает болезнями почек, нельзя принимать большие дозы этого витамина, так как это может вызвать расстройство желудочно-кишечного тракта.

При болезни и лихорадке нельзя есть. При болезни нужно отдыхать и пить воду. Особенно важно избегать обезвоживания при отсутствии аппетита и при жаре. Хорошо помогает также куриный суп.

Выход на улицу с мокрыми волосами приведёт к простуде. У вас может в этом случае возникнуть ощущение холода, но это не приведёт к заражению простудой или другим заболеванием. Всё потому, что болезни вызываются вирусами и бактериями, обычно — при тесном контакте с другим больным человеком.

Optum

Optum

Употребление молочных продуктов способствует образованию большего количества слизи. Они могут разве что сделать слизь более густой, но не увеличивают её выработку. Также замороженные или холодные молочные продукты у некоторых людей снимают боль в горле.

Лихорадка бывает только при гриппе. Простуда и грипп могут иметь схожие симптомы. В обоих случаях у вас может подняться температура.

Простуда не заразна, если у вас нет температуры. Ковид, например, может быть заразным уже за два дня до проявления симптомов, а простуда может оказаться заразной даже за день до них, а выше всего шанс кого-то заразить у человека в первые четыре дня после появления симптомов.

Вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить простуду. В зимние месяцы как никогда важно предпринимать меры профилактики простуды. К ним относятся: частое мытьё рук с мылом; очистка дезинфицирующими средствами поверхностей, к которым часто прикасаются; употребление достаточного количества воды; употребление здоровой, богатой питательными веществами пищи; достаточное количество сна; избегание тех, кто уже заболел.

Лекарства могут вылечить простуду. От простуды не существует лекарства. Вы можете лишь уменьшить лихорадку, боли в теле при помощи различных препаратов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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