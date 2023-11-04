Врачи: современный образ жизни повлиял на «омоложение» гипертонической болезни

По словам врача, гипертоническая болезнь встречается у людей моложе 40 и даже 30 лет. Для её выявления нужно не стесняться измерять давление. Это важно, так как гипертония может спровоцировать инсульт или инфаркт.

«Из-за хронического стресса, неправильного питания и низкого уровня физической активности артериальная гипертензия может наблюдаться у людей моложе 40 лет и даже моложе 30. Не стоит пренебрегать измерением артериального давления: этот простой и дешёвый метод обследования позволяет вовремя поставить диагноз и назначить эффективное лечение, существенно снизить риск развития тяжёлых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала кардиолог.

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