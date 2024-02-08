Вредно ли для здоровья есть после 8 вечера
MyFitnessPal
Есть несколько общепризнанных преимуществ для здоровья отказа от приёма пищи поздно вечером. Как правило, люди в это время часто едят обработанные продукты с высоким содержанием углеводов и жиров, а не сбалансированные блюда. По словам Джанес С. Ластер, доктора медицинских наук, сертифицированного врача в области внутренних болезней и медицины ожирения, гастроэнтерологии и питания, время употребления пищи может повлиять на пищеварение, всасывание, обмен веществ и на вес.
В ходе одного исследования 2022 года обнаружилось, что приём пищи в конце дня усиливает чувство голода у участников, уменьшает количество сжигаемых ими калорий, приводит к большему накоплению жира. Правда, эти эффекты могут зависеть от типа пищи, генетики, уровня стресса и других факторов.
Общепризнано также, что более ранний приём пищи вечером связан со стабильным весом. Если же человек ест перед сном, то это значительно увеличивает проявление кислотного рефлюкса. Тем, кто страдает от изжоги или вздутия живота, рекомендуется избегать еды за 90 минут до сна, чтобы не допустить возникновение неприятных симптомов.
Так действительно ли настолько вредно есть после 8 вечера? Согласно исследованию 2015 года, негативные последствия от еды, которую вы съели поздно вечером, могут быть непостоянными, если продуктов было немного, пища богата питательными веществами или низкокалорийна. Играет большую роль то, полезны эти закуски или нет. К примеру, пицца, мороженое или чипсы будут вредными вне зависимости от времени суток. Вместо этого лучше выбрать фрукты, овощи, нежирный белок или орехи.
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