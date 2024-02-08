Вредно ли для здоровья есть после 8 вечера

Общепризнано также, что более ранний приём пищи вечером связан со стабильным весом. Если же человек ест перед сном, то это значительно увеличивает проявление кислотного рефлюкса. Тем, кто страдает от изжоги или вздутия живота, рекомендуется избегать еды за 90 минут до сна, чтобы не допустить возникновение неприятных симптомов.

Так действительно ли настолько вредно есть после 8 вечера? Согласно исследованию 2015 года, негативные последствия от еды, которую вы съели поздно вечером, могут быть непостоянными, если продуктов было немного, пища богата питательными веществами или низкокалорийна. Играет большую роль то, полезны эти закуски или нет. К примеру, пицца, мороженое или чипсы будут вредными вне зависимости от времени суток. Вместо этого лучше выбрать фрукты, овощи, нежирный белок или орехи.

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