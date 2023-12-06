15:45, 06 декабря 2023
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Вряд ли пиво пьют из-за этого: пенный напиток оказался способен улучшить память
Учёные из Мексиканского университета провели приятное для любителей пива исследование. Оказалось, что у любителей пива память работает лучше, чем у поклонников вина, крепкого алкоголя или у вовсе не пьющих людей.
Ferra.ru
Когда исследователи проводили тесты, люди, предпочитающие пиво, показали наилучшие результаты: реакции их вербальной и пространственной рабочей памяти были наиболее быстрыми и точными.
Но пенный напиток необходимо употреблять в меру: до пол-литра в день крепостью не более 3,6%. Иначе работоспособность памяти кратно ухудшится.
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