Фитнес и здоровье
15:45, 06 декабря 2023
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Вряд ли пиво пьют из-за этого: пенный напиток оказался способен улучшить память

Учёные из Мексиканского университета провели приятное для любителей пива исследование. Оказалось, что у любителей пива память работает лучше, чем у поклонников вина, крепкого алкоголя или у вовсе не пьющих людей.

Ferra.ru

Ferra.ru

Когда исследователи проводили тесты, люди, предпочитающие пиво, показали наилучшие результаты: реакции их вербальной и пространственной рабочей памяти были наиболее быстрыми и точными.

Но пенный напиток необходимо употреблять в меру: до пол-литра в день крепостью не более 3,6%. Иначе работоспособность памяти кратно ухудшится.

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