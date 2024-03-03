Всего в мире более 1 миллиарда человек страдает ожирением: исследование

Этот анализ, опубликованный в журнале The Lancet, свидетельствует о быстрых изменениях в структуре переедания, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. В этих регионах, где раньше преобладала проблема недостаточного веса, теперь наблюдается серьезный рост ожирения. «Мы были удивлены такой скоростью», — говорит доктор Маджид Эззати, ведущий автор исследования.

Исследование, в котором приняли участие более 1500 ученых и были проанализированы данные 220 миллионов человек из 190 стран, рисует суровую картину: с 1990 по 2022 год показатели ожирения среди детей и подростков выросли в четыре раза, а среди взрослых — более чем в два раза. Эта эпидемия, которая раньше в основном затрагивала взрослых, теперь отражается на молодых поколениях.

В то время как показатели недостаточного веса снизились во всем мире, ожирение превзошло их в двух третях стран. «Мы думали, что ожирение — это проблема богатых, но это глобальная проблема», — подчеркивает один из авторов работы.

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