Всего за месяц число заболевших COVID-19 выросло на 52% по всему миру

Но вот в чем дело: в то время как количество случаев резко возросло, число новых смертей за тот же период сократилось на 8%, а всего было зарегистрировано более 3000 летальных исходов. По состоянию на 17 декабря 2023 года в мире (за все время) было зарегистрировано 772 миллиона подтвержденных случаев заболевания и почти семь миллионов смертей.

Как будто этого недостаточно, в отчете сообщается о новой разновидности вируса — JN.1, подлинии печально известного варианта BA.2.86 Omicron. Он официально назван вариантом, представляющим интерес, что придает глобальному сценарию дополнительную остроту.

В отчете также приводятся данные о более чем 118 000 новых случаев госпитализации с COVID-19 и 1600 новых случаев госпитализации в отделения интенсивной терапии, что свидетельствует о росте заболеваемости на 23% и 51% соответственно.

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